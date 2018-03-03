В Киеве на 4 станциях метро появились кассы только для карточек

Такие кассы заработали на "Вокзальной", "Крещатике", "Академгородке" и "Майдане Незалежности"

В Киеве на четырех станциях подземки начали работать кассы исключительно для работы с карточками метро. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

"На четырех станциях подземки открылись кассы исключительно по работе с карточками метро. Они заработали на "Вокзальной", "Крещатике", "Академгородке" и "Майдане Незалежности", - говорится в сообщении.

На указанных станциях продолжают функционировать и кассы по продаже жетонов.

В новой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить ресурс или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость.

По распоряжению КГГА срок действия карточки составляет шесть месяцев с момента покупки или пополнения.