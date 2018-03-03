В аннексированном Крыму идет рассылка приглашений на выборы Путина

Приглашения на президентские выборы начали рассылать в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

Сами приглашения сделаны из качественной глянцевой бумаги в виде открытки с подписью председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

При этом, по словам координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова, главный акцент российская власть делает на явку избирателей, так как знает, что крымские татары не пойдут на выборы.

"Предвыборная кампания в Крыму идет полным ходом. Но главный акцент в ней сделан на явку. Чувствуется, что местные власти обеспокоены этим, она знает, что крымские татары не пойдут на выборы. Много и славян, которые не собираются участвовать в голосовании. Отсюда и такая настойчивая пропаганда необходимости участия в голосования 18 марта", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада призвала мир не признавать выборы в РФ из-за голосования в Крыму.