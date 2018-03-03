Нафтогаз заявляет, что арестовать иностранные активы Газпрома легко

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" может добиться ареста природного газа, который российский газовый монополист Газпром поставляет в Германию, после того, как российская компания не выполнила решения Стокгольмского арбитража, согласно которому она должны выплатить Нафтогазу $2,56 млрд.



Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает УНИАН.

"Тот же газпромовский газ, который поступает в Германию. Германия - ликвидный рынок газа. Мы забираем их газ, продаем на бирже и получаем деньги. Вот и все, это настолько легко", - сказал он, отвечая на вопрос, какие иностранные активы Газпрома могут быть арестованы за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

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Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см.

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В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива.

Утром 3 марта Президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с поставками газа.