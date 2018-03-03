Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, - Жебривский

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, ДФС уже работает в штатном режиме.
Об этом 3 марта на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.
"Промываются фильтры, к вечеру станция заработает ... С 15:00 Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме на полную мощность", - сообщил он.
В свою очередь глава ВГА Авдеевки Павел Малыхин, вода потребителям подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены.
Напомним, Полторак заявил, что уже есть страны, готовые отправить миротворцев на Донбасс.