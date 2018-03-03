В украинской армии исчез секретный документ

Потерянный документ является совместным приказом Минобороны и Генштаба об утверждении инструкции о проведении мобилизации

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что по факту отсутствия документа с грифом секретности проводят служебное расследование.

Об этом иноформируетпресс-центр Командования Воздушных сил в Facebook.

"Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет касательно утерянного документа с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах отмечают, что отдельные вопросы, которые изложены в сети Интернет по поводу документа, являются искаженными и не соответствуют действительности, а также требуют уточнения и проверки.

Согласно постановлению Винницкого городского суда от 20 февраля, следственный отдел Управления СБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование по уголовному производству от 12.02.2018. Речь идет о производстве касательно потери материального носителя секретной информации.

Потерянный документ является совместным приказом Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10.03.2017 об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных силах Украины.

Отмечается, что 7 февраля, во время проведения общей проверки наличия носителей секретной информации за 2017 год в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ обнаружили отсутствие одного из носителей.