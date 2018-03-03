Все "михамайдановцы" отпущены полицией

Полиция отпустила всех задержанных во время зачистки палаточного городка возле здания Верховной Рады.

Об этом сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, передает Укринформ.

"Всех людей сейчас отпустили. Одному лицу предъявлено подозрение по факту событий еще 27 февраля. Остальные были опрошены в качестве свидетелей и отпущены. Определенная часть поехала для получения медицинской помощи и фиксации телесных повреждений в больницы", - сообщил он.

Крикливенко также отметил, что по факту столкновений под Радой офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека готовит официальное заявление.

"Сейчас мы заканчиваем обрабатывать материалы, и реакция в виде официальных запросов и писем будет, скорее всего, в понедельник. Мы буквально каждые 15 минут получаем обновленную информацию - в каком процессуальном статусе задержанные, каково состояние здоровья людей - тогда уже будем анализировать полученную информацию", - отметил он.

Как отметил представитель омбудсмена, предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей и возникает много вопросов относительно их действий.

Напомним, СБУ расследует дело о возможном превышении полномочий полицией под Радой.