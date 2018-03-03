Зачистка Михомайдана: полиция предложила журналистам писать жалобы

По информации о препятствовании работе журналистов в полиции состоится тщательная проверка.

Об этом в субботу, 3 марта, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, в Печерский управления полиции обратился журналист с сообщением о том, что работник полиции применил к нему газовый баллончик, а еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.

"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время, эта деятельность не должна вредить проведению полицейских операций или следственных действий", - заявил руководитель столичной полиции.

При этом Министерство внутренних дел предложило журналистам, пострадавшим утром 3 марта при зачистке палаточного городка у Верховной Рады, писать официальные жалобы.

Напомним, СБУ расследует дело о возможном превышении полномочий полицией под Радой.