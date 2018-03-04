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Ситуация на Донбассе

Сутки в АТО прошли без потерь

Сутки в АТО прошли без потерь
Фото: Минобороны

Боевики восемь раз нарушили перемирие

04.03.18 64
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За минувшие сутки боевики совершили восемь прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из наших военных не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

На донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы - неподалеку Песков.

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