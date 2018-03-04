Организаторам российских выборов в Крыму грозит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура

Гражданам Украины, проживающим в оккупированном Крыму, в случае организации российских выборов на полуострове будет грозить ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил, заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко, передает Крым.Реалии.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил Удовиченко.

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В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, также грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.

Комитет избирателей Украины обратился в прокуратуру АР Крым с просьбой возбудить уголовные дела в отношении 10 тыс. членов избирательных комиссий, организующих выборы президента РФ на территории аннексированного полуострова.