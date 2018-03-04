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Ситуация на Донбассе

Боевики подтвердили готовность прекратить огонь на Донбассе

Боевики подтвердили готовность прекратить огонь на Донбассе
Фото: Пресс-служба полка "Азов"

Режим "абсолютного прекращения огня" начинается с ноля часов 5 марта

04.03.18 730
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Командование боевиков ОРДО издало приказ "о жесточайшем соблюдении режима прекращения огня" в соответствии с достигнутым на Минских переговорах решением.

Об этом заявил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщает ресурс боевиков.

"Командование Вооруженных сил Донецкой Народной Республики поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта по киевскому времени. Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего", - сказал он.

По словам Басурина, в воскресенье вечером во все подразделения, находящиеся на линии соприкосновения, будут направлены специальные представители "командования ВС ДНР". Их задача - контролировать выполнение данного приказа.

В то же время, в ОРЛО также заявили, что поддерживают введение режима "абсолютного прекращения огня" с 5 марта.

"В связи с достигнутыми договоренностями Контактной группы, направленными на соблюдение Минских соглашений, 5 марта вводится режим абсолютного прекращения огня", - цитирует "официального представителя народной милиции ЛНР" Андрея Марочко подконтрольный боевикам ресурс.

"Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности, и приветствует решение инициативной группы, придерживается своих обязательств. Для этого издан приказ начальника Управления народной милиции ЛНР "О дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня", который будет доводится всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство", - заявил Марочко.

Также в ОРЛО выразили готовность к выполнению 5 марта отвода сил и средств в районе Станицы Луганской.

Напомним, на Донбассе 5 марта начнут разводить войска.

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