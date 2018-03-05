Залогом жизни Плотницкого будет его молчание, - СМИ

Сбежавший в Россию так называемый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий сейчас проживает в Москве.

Он не имеет права покидать город, но может свободно по нему передвигаться. Об этом заявил представитель так называемого совета министров "ЛНР", пишет Апостроф.

"Да, он не имеет полной свободы передвижения, а именно не может покинуть российскую столицу, тем не менее в действиях в ее пределах не ограничен. Сегодня ему ничто не угрожает, ведь он все еще находится под так называемым покровительством своего куратора (помощника президента России Владислава Суркова, - ред.)", - сказал он.

Он отметил, что залогом того, что Плотницкий будет жить, является его молчание.

"Главным залогом сохранения ему жизни и свободы является то, что он умеет хранить чужие секреты. Молчание - золото, а в его случае молчание - жизнь. Но это молчание касается более глобальной информации, что же касается махинаций на местах, то их участников уж точно сдали", - отметил представитель "совета министров".

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По его словам, бывшему главарю "ЛНР" не стоит опасаться ликвидации, несмотря на все заявления пессимистов.

"Связь он держит через оставшихся после "переворота" при должностях "чиновников", а также через отдельных представителей местной прессы, все еще лояльных ему, в том числе, в так называемом гостелерадио "ЛНР". Кстати, что касается бывшего директора телеканала ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, то ей повезло меньше, нежели Плотницкому, и она за многомилионные хищения пока находится под стражей, хотя пилили российские деньги они вместе", - добавил он.

Напомним, Плотницкого не нашли в петербургских "Крестах".