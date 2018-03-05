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Главная » Страна » Киев, Москва и Брюссель провели первые консультации по газовому конфликту
Как Россия Украину газом шантажировала

Киев, Москва и Брюссель провели первые консультации по газовому конфликту

Киев, Москва и Брюссель провели первые консультации по газовому конфликту
Коллаж: Телеграф

Все обязательства по поставкам и транзиту газа в Евросоюз  выполняются

05.03.18 204
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Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно газового спора.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен, передает Радио Свобода.

По ее словам, 2 и 3 марта Шефчович провел консультации по газовому спору с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой Нафтогаз Украины Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком. Во время переговоров установлено, что выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

Также украинская сторона заявила, что ситуация находится под контролем. Кроме того, Нафтогаз заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.

В свою очередь, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзиту газа в страны-члены ЕС ничего не угрожает. Однако, Газпром по-прежнему намерен разорвать свои контракты с Нафтогазом.

Напомним, Госдеп призвал РФ не использовать газ в качестве политического оружия.

 

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