Украина уже ищет активы Газпрома в Европе, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет использовать все возможные юридические механизмы, чтобы заставить российский Газпром выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации Нафтогазу 2,56 млрд долларов. Об этом сообщает Укринформ.

"По правилам арбитража, они (Газпром - ред.) должны выплачивать (сумму компенсации) сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с Нафтогазом - ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения... Поэтому будем давить. Не забывайте - у нас есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды - пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы Газпрома по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас Газпрому уже не удастся", - сказал Климкин.

По его словам, нынешняя ситуация с поставками российского газа в Украину коренным образом отличается от газовых кризисов 2006 и 2009 годов. Климкин отметил, что тогда все считали, что "это серьезно", но история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде комедии.

"То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере - ред.) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия - ред.), но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", - отметил министр.

Напомним, Нафтогаз может добиться ареста природного газа, который российский газовый монополист Газпром поставляет в Германию, после того, как российская компания не выполнила решение Стокгольмского арбитража, согласно которому она должны выплатить Нафтогазу 2,56 млрд долларов.