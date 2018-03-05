Российский депутат заявил, что попал под обстрел на Донбассе

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что попал под минометный обстрел украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он якобы хотел проверить, как соблюдаются договоренности о соблюдении "абсолютного перемирия".

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"Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - отметил он.

Напомним, перемирие, согласованное участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, должно было начаться с полуночи 5 марта.

В штабе АТО сообщили, что боевики нарушили режим прекращения огня уже через час после его начала.При этом наши военные ответный огонь не открывали.

Также в штабе АТО предупредили о подготовке боевиками провокаций с целью обвинить ВСУ в нарушении перемирия. Возле линии разграничения уже замечены российские журналисты, который должны будут создать необходимую картинку с целью дискредитации наших военных.