Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс

В Стокгольме не хотят видеть "замороженные конфликты" в Европе

Швеция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил шведский министр обороны Петер Гультквист по итогам переговоров со своим украинским коллегой Степаном Полтораком, передает Интерфакс-Украина.

"Если будет решение Совбеза ООН, то Швеция будет рассматривать возможность участия в такой миссии. Если примем такое решение, то это будет иметь серьезное влияние на ситуацию со стабильностью в странах Балтии, Финляндии и Швеции", - сказал он.

Гультквист добавил, что его страна поддерживает отправку такой миссии, но отметил, что она должна соответствовать всем международным соглашениям.

"Мы не хотим видеть "замороженные" конфликты, мы пытаемся достичь стабильности и мира, поэтому поддерживаем такую миссию", - заявил он.

Гультквист подчеркнул, что Швеция поддерживает Украину в защите своего суверенитета.

Ранее о готовности отправить миротворцев на Донбасс заявили в Финляндии.