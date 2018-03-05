Первый Президент Украины Леонид Кравчук и Чрезвычайные и Полномочные послы иностранных государств приняли участие в видеофлешмобе «Тарас Шевченко. Заповіт єднає світ», посвященном 204-й годовщине со дня рождения Великого Кобзаря

Видеоролик, в котором дипломаты читают самый известный стих Т.Шевченко, записали в рамках ежегодного Международного культурно-просветительского проекта «Нас єднає Шевченкове слово», организаторами которого являются Международный Фонд культурного сотрудничества, возглавляемый Владой Литовченко, и Киевский национальный университет культуры и искусств.

На видео, снятом в Национальном музее Тараса Шевченко, «Заповіт» звучит на польском, грузинском, английском, болгарском, французском, казахском и румынском языках. Поэзию читают соответственно Чрезвычайные и Полномочные послы иностранных государств в Украине: Ян Пекло (Польша), Гела Думбадзе (Грузия), Красимир Минчев (Болгария), Руслан Болбочан (Молдова), Вакар Ахмад (временно поверенный Пакистана), Арнур Танбай (заместитель посла Казахстана) и Президент Африканского Совета в Украине Диалло Исса Садио.

Дипломаты прочитали стихотворение и на украинском языке. Украинскую версию видеофлешмоба открывает и завершает Первый Президент Украины Леонид Кравчук. Также к декламированию присоединились Глава Международного Фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко, Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус и заведующая кафедрой международных отношений КНУКиИ Инна Костыря.

Видеофлешмоб уже широко подхватили в соцсетях, студенты записывают на видео свое декламации «Заповіту» на иностранных языках и выкладывают на страницах с хэштегами #тарасшевченко и #заповітєднаєсвіт.