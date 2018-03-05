В Киеве открылось представительство Баварии

В понедельник, 5 марта, В Киеве открылось Бюро немецкой федеральной земли Бавария. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На церемонии открытия присутствовали мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Павел Климкин и вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.

"В течение 30 лет продолжается сотрудничество между Киевом и Мюнхеном, которые являются городами-побратимами, и мы эффективное сотрудничество во многих сферах", - заявил Кличко.

В свою очередь, министр по вопросам Европы и межрегиональных отношений Баварии Беата Мерк отметила, что договоренности о создании Бюро было достигнуто менее года назад.

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"Я рада, что эта идея была реализована в сжатые сроки", - сказала Мерк.

Она добавила, что в такое сложное время очень важен диалог между странами.

"Нашим присутствием в Киеве мы хотим показать, что мы - надежные партнеры для украинцев. И в Баварии надеются, что Украине удастся стать стабильной и процветающей страной. Мы стремимся поддерживать процесс реформ в Украине. По тому что успех Украины - важен для всех нас в Европе", - подчеркнула Мерк.

Напомним, немецкие социал-демократы согласились на "большую коалицию" с блоком Меркель.