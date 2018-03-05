В Германии обеспокоены и раздражены действиями Газпрома

В немецком правительстве решение Газпрома разорвать контракт с Нафтогазом и прекратить поставки газа вызвали обеспокоенность и раздражение. Об этом заявил на брифинге официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

"Федеральное правительство восприняло с беспокойством сообщение о том, что Газпром намерен разорвать свои договора с украинским Нафтогазом. Еще большую обеспокоенность вызывает то, что поставки газа в Украину не осуществляются", - сказал Зайберт.

При этом он напомнил, что есть два решения Стокгольмского суда по спору между Нафтогазом и Газпромом. В Берлине убеждены, что сейчас обе компании должны выполнять эти решения, в которых прописаны права и обязательства сторон.

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"Если Газпром хочет преждевременно объявить о разрыве контрактов, это вызывает раздражение не только тут, в Германии, но и в других странах ЕС, и в Еврокомиссии", - подчеркнул Зайберт.

По его словам, в интересах ЕС, а также России и Украины, чтобы они выступали надежными партнерами в вопросе обеспечения Европы газом, чтобы была гарантирована непрерывность и безопасность.

При этом в немецком правительстве не видят связи между сложившейся ситуацией и проектом "Северный поток 2", продолжая настаивать, что это сугубо экономический проект.

Одновременно представитель канцлера напомнил, что Берлин всегда был убежден, что и немецким, и европейским интересам отвечает то, чтобы Украина продолжала далее играть роль страны-транзитера для российского газа в Европу.

Напомним, Газпром 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до вынесения решения Стокгольмского суда. Действие контракта истекает в конце 2019 года.

28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

1 марта стало известно, что Газпром решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

2 марта глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа.