Газпром официально уведомил Нафтогаз о начале расторжения контрактов

Российский холдинг хочет расторгнуть контракты на поставку и транзит газа

В понедельник, 5 марта, Газпром направил Нафтогазу официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Об этом сообщил глава российского газового монополиста Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Сегодня в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж", - сообщил Миллер.

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Напомним, Газпром 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до вынесения решения Стокгольмского суда. Действие контракта истекает в конце 2019 года.

28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

1 марта стало известно, что Газпром решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

2 марта глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа.