Думаю, всё познаётся в сравнении. Когда через год после первого звонка в 1997 году абонентов было чуть более 500 — казалось мало. Но прошло 7 лет — и их стало 10 миллионов. А через 9 лет — уже 20. Сегодня абонентов «Киевстар» больше 26 миллионов. И это не сухая цифра — это люди и бизнес-компании, очень разные, желающие всегда оставаться на связи и ожидающие услуг высокого качества. Куда более высокого, чем 20 лет назад. И чтобы им соответствовать, нам приходится быть на высоте, и иногда в прямом смысле этого слова. Одна из наших базовых станций на буковинской горе Яровица даже попала в Книгу рекордов Украины — она установлена на высоте 1586 м над уровнем моря. Это много или мало?

В конце прошлого года «Киевстар» отпраздновал свой 20-летний юбилей. Для большой компании это много или мало? Того, что успели сделать за это время, — много или мало?

От первых SMS в 1998-м до порядка 3,5 млн SMS и MMS ежедневно. От первых мегабайтов трафика мобильного интернета в 2000-м до 347 тысяч гигабайтов дата-трафика в течение одного дня в 2018-м. Много или мало?

У нас самый высокий индекс лояльности абонентов среди операторов Украины. Стабильно высокий. Но это много или мало? Когда наш контакт-центр принимает звонки с обращениями клиентов, которые нас критикуют, — их не может быть много или мало. Они индивидуальны. И требуют внимания к каждому. У нас есть такая практика: раз в неделю-две руководители компании приходят в контакт-центр и общаются с абонентами, которые ставят не очень высокие оценки по лояльности. Критика — это сигнал к действию. И каждый клиент важен, независимо от того, с какой проблемой он обратился — большой или незначительной.

Такой же клиентоориентированный подход мы практикуем и с бизнес-клиентами. Я бы даже сказал больше: мы хотим, чтобы нас видели не поставщиками услуг, а партнёрами. И делаем для этого многое. Хотя хороших предложений много не бывает — их всегда должно быть ещё больше. К примеру, одно из наших достижений в голосовой связи — трансформация роуминговых услуг. Мы работали с абонентами и партнёрами по всему миру, чтобы иметь возможность дать клиентам доступный «свободный роуминг». Это особенно актуально, учитывая безвиз. Сервис доступен всем абонентам компании, не только корпоративным.

Другой пример. В Украине ещё очень высок объём наличных платежей, а в Европе кеш скоро перестанет существовать как класс, всё будет в электронном виде. И тут смартфон является очень удобным инструментом. Это и переводы, и покупка в розницу, и камера для считывания QR-кодов при оплате. «Киевстар» движется в направлении того, чтобы счёт на мобильном можно было использовать для оплаты услуг.

А сам мобильный телефон должен стать удобным «порталом» для владельца в решении множества задач. Например — давать возможность получать электронные услуги и доступ к документообороту при помощи специальной SIM-карты и установленной на смартфон платформы с множеством сервис-провайдеров. Такой продукт полезен всем — и обычным абонентам, и бизнес-клиентам.

В этом спецвыпуске с символичным названием «Фокус на клиента» мы решили рассказать о 20 компаниях, интегрировавших в свою ежедневную работу решения от «Киевстар». У каждой из них, как и у тысяч других наших клиентов, своя специфика деятельности, местонахождение, объёмы и потребности бизнеса. Но все они развивались вместе с нами, и мне приятно, что со многими из них мы переходим на новый уровень партнёрских отношений, учимся друг у друга новому, инвестируем в пилотные проекты.

Находя решения для бизнеса клиентов, мы помогаем друг другу развиваться и расти. Вместе мы становимся лучше. Вместе мы идём дальше. В следующие 20 лет.