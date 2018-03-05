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Главная » Страна » Полиция разогнала палаточный городок под Радой с нарушениями прав человека, - омбудсмен

Полиция разогнала палаточный городок под Радой с нарушениями прав человека, - омбудсмен

Полиция разогнала палаточный городок под Радой с нарушениями прав человека, - омбудсмен
Фото: liga.net

Нарушены права на мирные собрания, свободу слова, личную свободу и другие

05.03.18 35
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Правоохранители допустили ряд грубых нарушений прав человека при демонтаже палаточного городка под Верховной Радой. Об этом говорится в совместном заявлении уполномоченного парламента по правам человека Валерии Лутковской и нескольких правозащитных организаций, опубликованном на сайте омбудсмена.

"Информация, полученная в результате мониторинга Уполномоченного по правам человека и из открытых источников, свидетельствует о наличии серьезных оснований утверждать, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека, гарантированных Конституцией Украины", - говорится в заявлении.

В частности, по мнению правозащитников, нарушены:

- право на мирные собрания, так как решение суда, на формальном основании которого действовали правоохранители, не предусматривало прекращение собрания;

- право на свободу слова, поскольку как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений со стороны правоохранителей;

- право не подвергаться бесчеловечному обращению (не менее 19 человек получили серьезные травмы головы, оказались в больнице с черепно-мозговыми травмами), а также обращению, унижающему человеческое достоинство;

- право на личную свободу, поскольку большое число людей были безосновательно задержаны на длительное время.

Также правозащитники обращают внимание на грубое нарушение закона Украины о Национальной полиции, согласно которому полицейскому запрещено наносить удары по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице (копчику) и в живот.

Также проблемой является невозможность идентифицировать конкретных полицейских, которые нарушили права человека. По словам журналистов, пострадавших во время разгона протестующих, на полицейских не было идентифицирующих личность знаков, также они отказывались представляться. 

Кроме того, правозащитники возмущены циничными высказываниями руководства правоохранителей, которые "публично высмеивают нарушения прав человека". В связи с этим, общественные организации и омбудсмен сомневаются в проведении объективного расследования событий.

В связи с этим правозащитники и омбудсмен призвали генпрокурора обеспечить быстрое расследование событий 3 марта, а Верховную Раду и Кабмин – улучшить нормативно-правовую базу, регулирующую действия правоохранителей.  

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