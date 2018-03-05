Подозреваемому в убийстве Ноздровской продлили арест на два месяца

Подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому продлили арест на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Подозреваемому в убийстве Ноздровской продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Защита подозреваемого хотела изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело 1 января 2018 года нашли в реке в Вышгородском районе. Смерть наступила за два-три дня до того, как нашли тело. По предварительным данным экспертизы тела, Ирина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

Сосед с улицы Юрий Россошанский, сын которого - Дмитрий - в 2015 году насмерть сбил сестру Ирины Ноздровской, признался в убийстве Ирины. На теле Ирины Ноздровской обнаружили ДНК подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского.