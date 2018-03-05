Минобразования подписало соглашение с Финляндией о помощи в реформировании украинской школы

В понедельник, 5 марта, министр образования и науки Лилия Гриневич и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подписали соглашение, предусматривающее помощь Финляндии в повышении квалификации украинских учителей, популяризации образования, а также улучшении образовательной среды школ в рамках реформы "Новая украинская школа". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Подписанное соглашение предусматривает поддержку со стороны наших партнеров именно тех направлений, в которых Финляндия наиболее успешна. Широко известно, что в собственной образовательной реформе финны сделали ставку на учителя, и это дало свои результаты - сейчас среднее образование в Финляндии одно из самых успешных в мире. Предусмотренный соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на 4 года", - рассказала Гриневич.

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После подписания соглашение должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

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