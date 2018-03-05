Нафтогаз усилил охрану газотранспортной системы Украины

Объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины взяты под усиленную охрану силовыми структурами. Об этом заявил главный коммерческий директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает 112.ua.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры охраняются усиленно, в частности Нацгвардией. Мы понимаем все риски", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что 5 марта глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания официально направила уведомление Нафтогазу о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, Газпром после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза по иску к Газпрому. Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. Газпром должен оплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. За задолженность будут начислять проценты - $526 тыс. в день, начиная с 1 марта.

1 марта в Газпроме сообщили, что Нафтогаз осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. Одновременно Газпром вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора к действующему контракту. В Нафтогазе назвали отказ Газпрома от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.