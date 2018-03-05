АТО: ранен наш боец

Несмотря на общее решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, 5 марта российско-оккупационные войска продолжали обстреливать позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО. В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий ВСУ.

На луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого.

На донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.