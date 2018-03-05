Украина планирует изменить формат отношений с НАТО в 2018 году, – Климпуш-Цинцадзе

Украина в этом году может направить в НАТО письменное уведомление об изменениях в законодательстве по стратегической цели государства – вступлению в Альянс. Об этом говорится в сообщении на странице офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.
"Украина в этом году может направить письменное сообщение в НАТО об изменениях в законодательстве Украины относительно стратегической цели государства – вступления в Альянс, и это может быть сделано к саммиту НАТО", – сообщила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В правительственном офисе отметили, что это письменное сообщение никак нельзя считать заявкой на членство в НАТО.
В частности, речь идет о включении Украины в перечень aspirant countries, то есть стран, которые стремятся к вступлению в Альянс.
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Этот статус не дает перспектив членства, он требует лишь одностороннего стремления со стороны "аспиранта", если такая страна расположена в Европе.