Украина планирует изменить формат отношений с НАТО в 2018 году, – Климпуш-Цинцадзе

Украина в этом году может направить в НАТО письменное уведомление об изменениях в законодательстве по стратегической цели государства – вступлению в Альянс. Об этом говорится в сообщении на странице офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Украина в этом году может направить письменное сообщение в НАТО об изменениях в законодательстве Украины относительно стратегической цели государства – вступления в Альянс, и это может быть сделано к саммиту НАТО", – сообщила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В правительственном офисе отметили, что это письменное сообщение никак нельзя считать заявкой на членство в НАТО.

В частности, речь идет о включении Украины в перечень aspirant countries, то есть стран, которые стремятся к вступлению в Альянс.

Этот статус не дает перспектив членства, он требует лишь одностороннего стремления со стороны "аспиранта", если такая страна расположена в Европе.