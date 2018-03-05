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Как Россия Украину газом шантажировала

Контракт закончится раньше, чем Газпром успеет его расторгнуть, – Нафтогаз

Контракт закончится раньше, чем Газпром успеет его расторгнуть, – Нафтогаз
НАК Нафтогаз Украины / Фото: КоммерсантЪ

Если Газпром обратится в арбитраж, такой суд будет длиться годами

05.03.18 279
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Контракты между Газпромом и Нафтогазом завершатся в конце 2019 года, и российской стороне не стоит рассчитывать, что их удастся расторгнуть через Стокгольмский арбитраж раньше этого срока. Об этом сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Укринформ.

"Эта информация касается только намерения Газпрома обратиться в арбитраж. В соответствии с нашими контрактами, предусмотрена определенная процедура, которую стороны должны выдержать до того времени, пока они реально смогут обратиться в арбитраж. По контракту на поставку газа есть 30 дней, в течение которых стороны должны постараться прийти к согласию, и только после того, как они не смогли этого сделать, одна из сторон может обратиться в арбитраж. По контракту на транзит газа такая процедура предусматривает 45 дней на соответствующие переговоры", – проинформировал Витренко.

Он подчеркнул, что Нафтогаз не видит оснований для расторжения договора на транзит, а те причины, которые называет Газпром как основание для расторжения или пересмотра контракта на транзит, для украинской стороны неприемлемы.

"Даже если через 45 дней Газпром обратится в арбитраж, такой арбитраж будет длиться годами. Контракт на транзит завершается 31 декабря 2019 года. Ждать, что к этому времени завершится арбитраж, нет особого смысла. На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не состоится. Контракты не будут расторгнуты и будут существовать до 2019 года, если только Газпром не будет действовать неправовым способом – тогда контракты и на поставку, и на транзит останутся действующими до их завершения в соответствии с самими документами", – сказал Витренко.

Вместе с тем он подчеркнул, что для Украины важно оставаться надежным транзитером.

"Для нас очень важны сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским потребителям, так и европейским потребителям. Поэтому никакие действия, которые могут представлять угрозу этому, не будут поддержаны с нашей стороны", – сказал Витренко.

Напомним, Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.

28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить $4,63 млрд. По данным Нафтогаза, это решение означает, что Газпром должен уплатить Украине порядка $2,56 млрд, с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

В феврале Нафтогаз осуществил предоплату за газ Газпрома в ожидании начала поставок газа с 1 марта. Однако российская компания вернула деньги и отказалась поставлять газ.

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