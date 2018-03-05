Газпром продолжает держать низкое давление на входе в ГТС Украины

ПАО "Газпром" 5 марта продолжает нарушать свои обязательства по обеспечению давления на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом сообщил главный коммерческий директор группы НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко, передает РБК-Украина.

"Давление (на входе в украинскую ГТС, – ред.) сохраняется ниже контрактного. Это создает дополнительные проблемы для обеспечения транзита. Эти проблемы состоят в том, что соответственно большая нагрузка припадает на работу наших компрессорных станций, мы больше сжигаем топливного газа, соответственно несем большие расходы", – сказал Витренко.

При этом Украине, как стране-транзитеру, удается выполнять свои обязательства.

"Даже при таком низком давлении мы способны обеспечить надежность транзита и в этом, кстати, есть одна из преимуществ украинской ГТС которая способна обеспечить бесперебойность транзита даже в условиях невыполнения своих обязательств со стороны Газпрома относительно не выдерживания давления на входе", – сказал главный коммерческий директор Нафтогаза.

Согласно транзитному контракту, ПАО Газпром должен выдерживать давление газа на входе в украинскую ГТС на уровне от 60 кгс/кв.см.

Ранее сообщалось, что Газпром продолжает нарушать свои обязательства по обеспечению давления на входе в украинскую газотранспортную систему.