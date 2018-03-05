Могерини приедет в Киев 11-12 марта, – СМИ

В прошлый раз Федерика Могерини посещала Украину в 2015 году

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини посетит Украину с визитом 11-12 марта. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"11-12 марта Могерини посетит Киев с рабочим визитом", – сказал собеседник агентства 5 марта.

В Киеве у Могерини запланирован ряд двусторонних встреч с руководством украинского государства.

Ранее визит Могерини в Украину анонсировал на март брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Напомним, что в последний раз Федерика Могерини посещала Украину в 2015 году. Она провела встречу с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым и подтвердила, что ЕС не признает аннексию Крыма.

Позже она встретилась с Петром Порошенко и заверила, что Украина по-прежнему остается под пристальным вниманием ЕС. Также Могерини обсудила с экс-премьер-министром Арсением Яценюком создание фонда для повышения зарплат украинским чиновникам.