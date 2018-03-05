В Харькове перекрыт канал поставки наркотиков для полицейских

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками управления СБУ в области разоблачили сеть реализации наркотических и психотропных веществ работникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Правоохранители заявляют, что сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.

"В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества, амфетамин и марихуану. Готовый "товар" наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывших работников правоохранительных органов", – заявил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов.

Во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения.