В Харькове перекрыт канал поставки наркотиков для полицейских

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками управления СБУ в области разоблачили сеть реализации наркотических и психотропных веществ работникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Правоохранители заявляют, что сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.
"В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества, амфетамин и марихуану. Готовый "товар" наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывших работников правоохранительных органов", – заявил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов.
Во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов были изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения.