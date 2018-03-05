Украина подаст на РФ в международные суды за дискриминацию крымских татар

Украина передаст в международные суды информацию о фактах дискриминации крымских татар властями России в оккупированном Крыму. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в связи с продлением ареста трем фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир".

"Осуждаем произвол оккупационных судов. Факты дискриминации крымских татар и другие преступления Российской Федерации передадим в международные суды", – заявила Беца в Twitter.

Засуджуємо свавілля окупаційних судів. Факти дискримінації кримських татар та інші злочини РФ передамо до міжн судів https://t.co/NDf5O1wSKW — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 марта 2018 г.

5 марта подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест еще трем фигурантам так называемого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Речь идет об Ернесе Аметове, Сервере Зекирьяеве и Тимуре Ибрагимове. Арест им продлен до 9 июня.

Напомним, российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая в октябре 2017 года. Это Тимур Ибрагимов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Ернес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

В феврале "суд" в оккупированном Крыму продлил до апреля арест пятерым фигурантам симферопольской дела организации "Хизб ут-Тахрир".

В МИД заявили, что Украина обратится в Международный суд ООН за репрессии, которые осуществляет оккупационная "власть" в аннексированном Россией Крыму.