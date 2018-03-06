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Акции протеста

Amnesty International отреагировала на действия силовиков под Радой

Amnesty International отреагировала на действия силовиков под Радой

Правозащитники призвали руководство Украины отреагировать на инцидент

06.03.18 210
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Международная правозащитная организация Amnesty International требует провести быстрое и эффективное расследование событий под Верховной Радой 3 марта.

Как уточнили в пресс-службе организации, это позволит оценить пропорциональность использования силы в отношении активистов и журналистов.

"Любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также непропорциональное применение силы против вооруженных демонстрантов недопустимо", - заявили там.

В AI добавили, что в случае необходимости применения силы правоохранители должны действовать согласно закону.

Правозащитники также призвали руководство государства отреагировать на инцидент.

Напомним, в субботу, 3 марта, под Верховной Радой снесли палаточный городок. В итоге были задержаны более ста человек, около двух десятков активистов пострадали.  Наибольший резонанс вызвали действия правоохранителей при задержании активистов. Их обвинили в применении чрезмерной силы. Активистов госпитализировали с травмами головы, множественными переломами рук и ног и даже внутренним кровоизлиянием.

Полиция заявляла о законности своих действий, так как активисты оказывали сопротивление. 

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