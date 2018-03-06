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Минздрав снова отстранил Амосову

Минздрав снова отстранил Амосову
Екатерина Амосова / Фото: УНИАН

Выполнять обязанности ректора медуниверситета Богомольца будет первый проректор Ярослав Цехмистр

06.03.18 110
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Министерство здравоохранения повторно отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца, и продлило до 23 марта работу комиссии по выявлению обстоятельств срыва экзамена "Крок" в вузе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что комиссия была создана еще 20 февраля, но в течение более чем недели ее работы администрация НМУ фактически блокировала ее работу, не предоставляя необходимые документы и не допуская членов комиссии в ректорский корпус .

Только на 9 день работы комиссии Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования. Учитывая значительный объем документов, Минздрав принял решение продлить работу комиссии еще на две недели - до 23 марта.

"На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого - обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Крок" в НМУ", - говориться в сообщении.

Также отмечается, что министерство подает апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия пункта приказа Минздрава об отстранении Екатерины Амосовой с должности ректора НМУ.

Напомним, 26 февраля в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку из-за якобы незаконного вмешательства Минздрава в работу вуза. В министерстве руководство вуза обвинили в срыве учебного процесса.

27 февраля члены комитета Верховной Рады по здравоохранению поддержали предложение об обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить конфликт, возникший между НМУ и Министерством здравоохранения. Депутаты намерены просить премьера проконтролировать работу комиссии, изучающей возникший конфликт. Они также выступают за отстранение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского от руководства комиссией и отмену приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ.

28 февраля университет прекратил забастовку.  2 марта Окружной административный суд Киева восстановил в должности ректора Амосову.

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