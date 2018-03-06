АТО в ближайшее время прекращена не будет, - Генштаб

Антитеррористическая операция на Донбассе, объявленная в 2014 году, в ближайшее время, вероятно, не будет прекращена и будет продолжаться одновременно с операцией Объединенных сил. Об этом сообщил на брифинге представитель Генштаба ВСУ Юрий Бобров, передает Интерфакс-Украина.

"Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция (и операция Объединенных сил, – ред.). Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается", - отметил он.

Бобров подчеркнул, что вне зависимости от выполнения норм закона о реинтеграции решение о продолжении или прекращении проведения АТО будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

"Я уверен, что антитеррористическая операция продолжиться", - добавил он.

Бобров также обратил внимание на то, что для выполнения требований закона командующий Объединенных сил и Объединенный оперативный штаб будут иметь право привлекать для выполнения соответствующих задач, в том числе сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Документ предусматривает переформатирование АТО и определяет Россию агрессором. Порошенко также сообщил, что ожидает утверждения от министра обороны и начальника Генштаба ВСУ согласованную кандидатуру на должность командующего Объединенных сил.