В центре Киева, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская, автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает Главком.
Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, а другие машины кортежа продолжили движение.
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Пострадавший самостоятельно смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
Медики госпитализировали пенсионера. По их словам, он получил травмы средней тяжести.
Очевидцы сообщают, что мужчина перебегал на запрещающий сигнал регулировщика.
"Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", - написал в Facebook Сергей Орлов, член партии "5.10", возле офиса которой произошло ДТП.