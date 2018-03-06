Порошенко назначит командующего Объединенных сил на Донбассе сегодня-завтра, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже подал президенту Петру Порошенко кандидатуру командующего Объединенных сил на Донбассе и ожидает его назначение на должность в ближайшие дни. Об этом на брифинге сказал представитель Генштаба ВСУ Юрий Бобров, передают Українські Новини.

"Это (назначение, - ред.) будет скоро. Возможно, сегодня - завтра", - заявил Бобров.

По его словам, кандидатом является боевой генерал, который длительное время командовал военным подразделением в зоне АТО.

Напомним, в Генштабе прогнозируют, что антитеррористическая операция на Донбассе, объявленная в 2014 году, в ближайшее время, вероятно, не будет прекращена и будет продолжаться одновременно с операцией Объединенных сил.