Порошенко рассказал Financial Times об успешности реформ в Украине

Мол, ни одни страна в мире не провела за полгода столько реформ

Президент Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что Украина провела столько реформ за последние полгода, как ни одна другая страна в мире. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Последние полгода были очень насыщенные активными реформами. И вряд ли вы найдете любую другую страну в мире, которая сделала так много", - отметил Порошенко.

Среди достижений Украины он назвал образовательную реформу, реформу системы здравоохранения, в частности реформу сельской медицины и внедрение телемедицины, пенсионную реформу, принятие нового закона приватизации, судебную реформу, реформирование армии и ремонт дорог.

"И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет", - заявил Порошенко.

При этом он отметил реформирование украинской армии и строительство дорог.

Напомним, Порошенко утверждает, что на посту президента стал беднее.