В Исламском культурном центре правоохранители изъяли запрещенную литературу

В Исламском культурном центре в Киеве правоохранители провели обыск и изъяли запрещенную литературу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По результатам обысков изъяты произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы по которым будут назначен экспертизы. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц", - говорится в сообщении.

Ответственный за связи с общественностью культурного центра Олег Гузик заявил, что обыски прошли одновременно в центре и дома у человека, который работает в центре библиотекарем. Об этом сообщает Украинская правда.

Гузик отметил, что изъяли литературу с радикальными мусульманскими взглядами.

"Была изъята литература, которую несколько лет назад по решению суда запретили. Мы знали, что такая литература запрещена и изымали ее из своих центров. Откуда она у нас появилась мы не знаем, наверное кто-то подбросил", - отметил он.

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Он добавил, что запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но также дома под холодильником у библиотекаря и в лавке на территорию культурного центра.

Гузик отметил, что представители центра не разделяют взглядов, которые описаны в запрещенной литературе. И добавил, что несколько месяцев назад имели место подобные обыски в сумской и житомирской исламских общинах.

При этом муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов заявил, что все книги были подброшены.

"Были подброшены в книжный магазин и в учительскую комнату в гимназии общим количеством восемь книг, которые затем предъявили охраннику как изъятые доказательства. В это же время проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - шейха Тарика Сархана, где под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств", - утверждает Исмагилов.

По его словам, подобные действия он наблюдал только в оккупированном Крыму.

"Я такое наблюдал только в оккупированном Крыму, когда в мечети подбрасывали книги, даже подбрасывали во дворе возле туалета, а потом это предъявляли в качестве доказательств правонарушения. Однако в России существует список запрещенной литературы, а в Украине нет никакого такого списка. Худшие и наиболее отвратительные поступки по методике российского ФСБ отныне на постоянно действующей основе в Украине!", - возмутился он.

Исмагилов утверждает, что в Украине происходят системные преследованиях мусульман, ведь такие обыски меньше чем за год происходят уже в третий раз.