Газпром обжаловал решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа

Апелляция на решение по транзиту будет подана до конца марта 2018 года

Российский Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года. Об этом заявил заместитель главы правления холдинга Александр Медведев, передает Интерфакс-Украина.

"Газпром вчера также направил в Нафтогаз Украины уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", - заявил он.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. С учетом решения арбитража по искам Газпрома и Нафтогаза по контракту на поставку газа Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.