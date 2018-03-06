Апелляционный суд оставил Труханова на должности мэра Одессы

Во вторник, 6 марта, апелляционный суд Киева отказался отстранить Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"6 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., поданную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отказано в отстранении от должности Труханова.

Напомним, 27 февраля, Соломенский районный суд Киева также сохранил на посту и самого мэра Одессы Геннадия Труханова. Последнего НАБУ считает организатором схемы, которая и стала основанием для уголовного производства. Детективы считают, что Труханов вместе с еще семью чиновниками создали схему для покупки здания для Европейской мэрии по значительно завышенной цене. Сначала город заплатил за него 185 млн грн., а незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.

15 февраля Соломенский суд Киева отпустил на поруки Труханова, который был задержан НАБУ 14 февраля по возвращении в Украину из затянувшегося "отпуска". За одесского градоначальника поручился депутат Дмитрий Голубов. Вугельмана суд отпустил на поруки народных депутатов Александра Пресмана и Юрия Мирошниченко.