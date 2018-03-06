Мобильные операторы докупили лицензии на 4G

Во вторник, 6 марта, в Украинском государственном центре радиочастот в Киеве состоялся второй тендер по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. Об этом пишет LB.ua.

На тендер были выставлены шесть лотов, три из которых были закреплены за операторами большой тройки для обеспечения непрерывности оказания услуги.

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Лот №1 (30 МГц) отошел Lifecell за 795 млн грн, лот №2 (50 МГц) - Киевстару за 1,325 млрд грн, лот №3 (40 МГц) - Vodafone Украина за 1,06 млрд грн.

Еще три лота были разыграны на аукционе. Лот №4 получил Киевстар по цене 612 млн грн, лот №5 - "Vodafone Украина" по цене 742 млн грн, лот №6 - "Киевстар" по цене 900 млн грн.

Напомним, первый тендер по выдаче лицензий на 4G в Украине состоялся 31 января. За семь лотов тройка мобильных операторов суммарно заплатила 2,456 млрд грн.