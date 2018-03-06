АТО: Враг стрелял в районе Луганского

Никто из украинских военных не пострадал

6 марта на линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции снова не соблюдался режим полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских военных.

На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское.

В результате обстрела никто из украинских военных не пострадал.