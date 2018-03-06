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Сохраняя нейтралитет. Будет ли Швеция поддерживать украинцев миротворцами
Фото: Михаил Палинчак

Сохраняя нейтралитет. Будет ли Швеция поддерживать украинцев миротворцами

Фокус поговорил с министром обороны Швеции Петером Хультквистом о том, готовится ли его страна к войне с Россией

Диана Давитян - 06.03.18 62
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Украину с рабочим визитом посетил министр обороны Швеции Петер Хультквист. В ходе встречи министра с президентом Украины Петром Порошенко обсуждалось более активное привлечение Швеции, в том числе как непостоянного члена СБ ООН, к продвижению вопроса о развертывании миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая временно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией.

Ранее Фокус поговорил с Петером Хультквистом о том, будет ли его страна поддерживать украинцев миротворцами и готовится ли Швеция к войне с Россией.

Ваша страна — одна из членов ЕС, сохраняющая нейтралитет в вопросе вступления в НАТО. Украина, напротив, туда очень хочет. Как найти баланс?

— Все вопросы, касающиеся политики обороны и безопасности, каждая страна должна решать сама. Украинцы должны определить, нужно ли им членство в Альянсе. Что касается Швеции, то хоть она и не является членом НАТО, всё равно остаётся его ближайшим партнёром. В частности, мы входим в Программу расширенных возможностей Альянса.

Россия неоднократно заявляла, что если Швеция вступит в НАТО, это будет иметь не совсем радужные военно-политические последствия для вашей страны. Какова роль Кремля в ваших взаимоотношениях с Альянсом?

— Шведская политика безопасности и защиты построена на основах европейского и международного права. Оно гласит, что каждый вправе самостоятельно принимать решения внутри страны. Швеция никак не зависит от России и всё решает независимо от всех.

Российская агрессия в Восточной Европе не прекращается четвёртый год. Создаётся впечатление, что антироссийские санкции не работают. Что может остановить агрессора?

"Нет никакого страха приближающейся войны или агрессии. Просто Швеция сейчас улучшает свою национальную военную способность"

— На этот вопрос нет однозначного ответа. Единственное, что может спасти агрессора, — это сам агрессор. Главное — чтобы санкции не ослаблялись, а Европа сохраняла единство с Украиной.

Недавно в Times вышла статья об активизации информационной кампании среди шведского населения, в которой подробно рассказывают, как приготовиться к войне. В ней есть недвусмысленный намёк на то, что Швеция готовится к вой­не с Россией. Вы действительно предполагаете агрессию?

— Нет никакого страха приближающейся войны или агрессии. Просто Швеция сейчас улучшает свою национальную военную способность. Мы называем это "Общая концепция безопасности".

Швеция поддерживает инициативу Украины о введении миротворческих войск ООН на территорию Донецкой и Луганской областей. Вашей стране предлагают возглавить эту миссию, но пока компромисса между Россией и Украиной в этом вопросе нет. Киев настаивает на введении миротворцев на всю оккупированную территорию. Москва хочет разместить "голубые каски" только на линии разграничения. Какова ваша позиция в этом вопросе?

— Если для миссии ООН создадут условия, которые явно будут способствовать достижению мира, то Швеция готова активно содействовать её осуществлению и будет рассматривать свой вклад в работу миссии.

Условия для такой миссии должны соответствовать Уставу Организации Объе­динённых Наций, Хельсинкскому заключительному акту и Парижской хартии, поддерживающим право любой страны на территориальную целостность и политическую независимость. Швеция готова участвовать в любых переговорах, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

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