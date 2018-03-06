В Польше открыли специальную информационную линию для украинцев

Граждане Украины смогут получить юридическую консультацию по поводу легального трудоустройства в Польше. Об этом сообщает Радио Польша.

Глава польской Государственной инспекции труда Веслав Лыщек заявил о запуске специальной информационной линии для граждан Украины, работающих в Польше. Он подчеркнул, что в Польше работает более 2,5 миллионов иностранцев, среди которых 800 тысяч не трудоустроены легально. Он подчеркнул, что эта ситуация должна измениться – все работники в Польше должны платить налоги в государственную казну.

"Украинцы смогут получить юридическую консультацию по поводу легального трудоустройства в Польше. Они смогут узнать, какие условия нужно выполнить, чтобы работать легально. Также им могут посоветовать, как, например, написать жалобу на работодателя и привести к тому, чтобы инспектор труда занялся делом конкретного иностранца", – подчеркнул он.

Также Веслав Лыщек отметил, что очень часто украинцы становятся жертвами недобросовестных работодателей, которые задерживают сроки выплаты зарплату и не обеспечивают соответствующих условий труда.

Инфолиния для граждан Украины (22 111 35 29) работает с 16:00 до 20:00. Телефон обслуживают чиновники со знанием украинского языка.

Ранее сообщалось, что по данным министерства труда Польши, в 2017 году польские предприниматели заявили о намерении предоставить работу для около 1,7 млн украинцев.