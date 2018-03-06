Нафтогаз откроет в Германии свое представительство

НАК "Нафтогаз Украины" откроет представительство в Германии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Агентством по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, передает Укринформ.
"Согласно протоколу заседания Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" согласовано создание представительства компании в Федеративной Республике Германия, в городе Мюнхен", – говорится в сообщении.
Функциями представительства будет представление и защита интересов в Германии, Австрии и Швейцарии.
Ранее наблюдательный совет компании поручил в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования закрыть представительство НАК "Нафтогаз Украины" в Российской Федерации.