РФ может вмешаться в выборы в Украине, – Порошенко

Наша страна эффективно сотрудничает с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании

Существует опасность и высокая вероятность вмешательства Российской Федерации в выборы в Украине. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это абсолютно безумное поведение", – подчеркнул Порошенко.

Он также подчеркнул, что Россия использует огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях и напомнил, что именно поэтому, в Украине прекращено российское телевещание и российские социальные медиа.

"Потому что они (Россия, – ред.) используют их для пропагандистской войны", – сказал Порошенко.

По его словам, сейчас Украина эффективно сотрудничает с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании.

Напомним, в Национальной разведке США заявили, что в течение 2018 года Россия будет проводить мощные кибератаки и может применить их против Украины.

Недавно в правительстве Германии признали, что российские хакеры из группы APT28 (Fancy Bear), в декабре 2017 года сломали компьютеры министерства иностранных дел и министерства обороны ФРГ, внедрив вредоносное программное обеспечение в правительственную сеть.

Ранее разведка США обнаружила доказательства того, что в ходе президентской кампании в 2016 году при поддержке России были осуществлены скрытые хакерские атаки на сайты местной власти и системы регистрации избирателей 7 штатов.