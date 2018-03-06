В посольстве Украины в РФ говорят, что не получали обращений от Собчак

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым

В посольстве Украины в России говорят, что не получали обращений от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, где она высказывала бы желание посетить оккупированный Крым. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий, полученный в посольстве.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", – сказал высокопоставленный украинский дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

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Ранее сообщалось, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире радиостанции Эхо Москвы заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.