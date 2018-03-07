В это воскресенье, 11-го марта, в 22:10 «5 канал» начинает сезон документалистики циклом фильмов «Настоящий детектив»

Открывает документальный цикл сериал производства Канады 2016 года «Настоящий детектив». Каждое воскресенье в 22:10 зрителей ожидает премьера новой 45-минутной серии.

Сюжетные линии документальной драмы «Настоящий детектив» построены на расследованиях реальных преступлений. Каждая из 24-х серий- это рассказ участников и реконструкция реальных событий. Динамика раскрытия сюжетов держит зрителей в напряжении до финального аккорда, позволяя в лучших традициях жанра выстраивать собственные версии развития событий.

Телезрители «5 канала» окунутся в интригу загадочных обстоятельств и мотивов, которые подталкивают людей на совершение преступлений.

Какие загадки может скрывать «обычный» сосед по улице, как уберечь себя от незаметной угрозы, которая может быть рядом с домом твоей семьи; стоит полагаться на счастливый случай или обеспечивать собственную безопасность самому- темы и сюжеты из реальной жизни, которые дают почву для размышлений каждому.

Владимир Мжельский, шеф-редактор «5 канала»: «Почему именно реальные детективные истории на информационном канале? Потому, что общая напряженная ситуация в стране приводит к непредвиденным проявлениям в жизни каждого гражданина в непосредственной близости. Умные люди учатся на чужих ошибках и делают выводы, предупрежден- защищен. Будьте внимательны к себе вместе с «5 каналом».

Смотрите на «5 канале» премьеру новых серий документального цикла фильмов «Настоящий детектив» каждое воскресенье, с повтором по субботам в 22:10.