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Главная » Страна » Укроборонпром передаст ВСУ партию танков Т-84
Укроборонпром передаст ВСУ партию танков Т-84
Фото: ukroboronprom.com.ua

Укроборонпром передаст ВСУ партию танков Т-84

После ремонта танки отправили на модернизацию

07.03.18 250
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Завод им. Малышева и Харьковское КБ имени Морозова готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Для этого ГП "Завод им. Малышева" провел ремонт очередной партии Т-84. Боевые машины прошли процедуры проверки, восстановления или полной замены всех основных узлов и агрегатов. После этого танки были направлены на "ХКМБ им. Морозова", где проходят модернизацию. На Т-84 проводится замена электронных систем, в том числе, устанавливаются цифровые защищенные радиостанции. Также значительную модернизацию проходит прицельный комплекс Т-84", - говорится в сообщении.

После проведения всех работ партия Т-84 будет направлена на испытания, которые будут проходить в присутствии представителей Минобороны.

Напомним, в 2017 году Укроборонпром продал за рубеж техники на 3 млрд грн.

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