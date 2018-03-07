В Институте сердца объяснили, что делал Крысин в детском отделении

Подозреваемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина 23 февраля направили в детское отделение Института сердца из-за нехватки мест во взрослом. Об этом сообщил директор медучреждения Борис Тодуров, передает Громадське.

"Он попал в нашу клинику с жалобами на боль в сердце. На тот момент, это было начало недели, у нас не было мест во взрослых палатах. И когда нет мест во взрослых палатах, мы кладем пациентов в детские", - пояснил Тодуров.

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В то же время врач отметил, что с Крысиным знаком не был, не знал его биографии и предварительных договоренностей лично с ним не имел.

По словам Тодурова, 26 февраля, сразу после визита активистов, Крысин написал заявление об отказе от дальнейшего обследования и оставил медучреждение.

Напомним, 27 февраля Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли активисты, облили ему голову зеленкой и подарили мандарины и крысиный яд.